МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Перешедший Росимуществу пакет в 67,25% в "Южуралзолоте" может быть продан ближе к концу октября, сейчас идет оценка активов, покупатель определен, сообщил журналистам замглавы Минфина Алексей Моисеев.

"ЮГК мы будем продавать. Все решения приняты, сейчас производится оценка. Как только оценка будет закончена, будет реализация. Мы приложим все усилия, чтобы это произошло в этом году", - сказал он в кулуарах Московского финансового форума.

Моисеев уточнил, что предполагается прямая продажа всех активов Константина Струкова, перешедших в собственность РФ, единым лотом одному покупателю. Отвечая на вопрос о сроках завершения оценки активов, замминистра сказал: "Процесс, конечно, занимает время, но мы исходим из того, что ближе к концу октября продажа будет произведена".

Моисеев уточнил, что сейчас проводится совокупная оценка всех перешедших РФ активов Струкова, включая Коркинский завод и производство вина, которые и будут проданы вместе, поэтому текущие рыночные котировки ЮГК не влияют на итоговую оценочную стоимость пакета.

Ранее Моисеев говорил, что РФ намерена продать пакет акций "Южуралзолота" (67,25%) миноритарному акционеру.

В июле 2025 года РФ в лице Росимущества стала основным акционером ПАО "Южуралзолото ГК". В конце 2024 года компания "ААА управление капиталом", входящая в группу Газпромбанка, приобрела 22% акций "Южуралзолота". В свободном обращении находятся еще 10,15% ЮГК.

