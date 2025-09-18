В рамках мероприятия участники обсудят темы инвестиций и финансов, образования и науки, рынка труда, IT и цифровых технологий, медицины и фармацевтики

КАЗАНЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Первый бизнес-форум "TIME: Россия - Индия. Взаимная эффективность" пройдет в Казани в октябре. На форуме в том числе обсудят взаимодействие на региональном уровне, сообщает Агентство инвестиционного развития Татарстана.

"8-9 октября в Казани пройдет первый бизнес-форум "TIME: Россия - Индия. Взаимная эффективность". Программа форума объединит на площадке ИТ-парка им. Башира Рамеева более 12 тематических секций", - говорится в сообщении.

В рамках форума участники обсудят темы инвестиций и финансов, образования и науки, рынка труда, IT и цифровых технологий, медицины и фармацевтики. Также эксперты рассмотрят вопросы нефтегазохимического комплекса и сельского хозяйства и сотрудничество в сфере киноиндустрии. Деловая программа форума стартует с пленарной сессии "Россия и Индия: время сотрудничать, время регионов", в рамках которой будут представлены практические кейсы взаимодействия на региональном уровне.

"Наша команда целый год работала в разных провинциях Индии, участвуя в деловых мероприятиях, чтобы понять ожидания партнеров и сформировать повестку, которая позволит быстро запускать успешные истории сотрудничества. TIME станет одной из первых институциональных регулярных площадок для достижения практических бизнес-результатов российско-индийского сотрудничества на уровне регионов", - приводятся в сообщении слова руководителя АИР Татарстана Талии Минуллиной.

В рамках форума запланирована также широкая культурная и спортивная программе. Пройдет фестиваль индийского кино, выставка цифрового искусства индийского медиахудожника, киберспортивный турнир по Counter-Strike и FIFA, матч по крикету и другие мероприятия. Кроме того, предусмотрены двусторонние встречи, промышленные экскурсии, выставка предприятий, индийские чайные дегустации.

Форум проводится при поддержке посольства Индии в РФ.