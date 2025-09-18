Прогноз по урожаю в 135 млн тонн по итогам года сохраняется, отметила министр сельского хозяйства Оксана Лут

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Сбор зерна в России с начала 2025 года составил порядка 114 млн тонн, в том числе 84 млн тонн пшеницы. Прогноз по урожаю в 135 млн тонн по итогам года сохраняется. Об этом журналистам сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

"На текущий день мы собрали порядка 114 млн тонн зерновых, из них 84 млн тонн пшеницы. В целом наши планы по прогнозу по урожаю зерновых остаются на уровне 135 млн тонн", - сказала Лут.

По ее словам, в текущем году вклад в урожай вносят центр России и Поволжье. "Ждем объемы по Сибири. Но сильно упали объемы производства на юге в связи с природно-климатическими условиями. Сначала у нас с вами были заморозки, потом была засуха", - констатировала министр.

Как сообщила Лут, в текущем году Ростовская область была вынуждена вводить ЧС из-за заморозков и засухи. "Среди первоочередных мер, которые Министерство сельского хозяйства смогло организовать в оперативном порядке, это, конечно, выделение дополнительных лимитов на льготное кредитование, на уборочную кампанию, на посевную, которая будет проходить в этом сезоне в следующем году", - добавила она.

Кроме того, по ее словам, в настоящее время обсуждается возможность пролонгации действующих коротких кредитов. "Нужна дополнительная информация для того, чтобы понять потребности в объемах. И тоже по поручению [вице-премьера РФ] Дмитрия Николаевича Патрушева будем прорабатывать этот вопрос", - подчеркнула она.

Лут также сказала, что Минсельхоз России предварительно подтверждает ущерб Ростовской области на сумму порядка 4 млрд рублей. "Материалы мы все передали в МЧС. В ближайшее время, конечно, ждем проведения штаба по признанию чрезвычайной ситуации на территории Ростовской области", - добавила она. "Сейчас погода меняется, климат меняется, тем не менее, мы должны предпринимать все необходимые меры для того, чтобы получать необходимые осадки. Сейчас с Росгидрометом и регионом обсуждаем возможность проведения активных действий для принудительного вызова осадков. Будем смотреть на ситуацию в сентябре, в октябре. Будем смотреть, если ожидания Росгидромета по объему осадков не оправдаются в октябре, значит, будем предпринимать все необходимые действия", - добавила министр.