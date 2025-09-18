По данным Института германской экономики, импорт природного газа в Евросоюз составил €4,4 млрд

БЕРЛИН, 18 сентября. /ТАСС/. Европейский союз (ЕС) в первом квартале текущего года, несмотря на многочисленные пакеты санкций, импортировал из России товары на сумму €8,7 млрд. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на данные Института германской экономики в Кёльне (IW).

В первом квартале 2021 года, как отмечает издание, этот показатель составлял €30,6 млрд, а за аналогичный период 2022 года - €63 млрд. "Причиной этого стал резкий рост цен на нефть и газ", - подчеркнула эксперт IW по внешней торговле Самина Султан. Большинство стран ЕС, как указывает Bild, больше не импортируют ископаемое топливо из России, за исключением Венгрии, Словакии, а также отчасти Франции и Испании.

По данным Института германской экономики, импорт природного газа в Евросоюз в первом квартале 2025 года составил €4,4 млрд. Стоимость закупок нефти достигла €1,4 млрд, что почти на 93% меньше, чем до начала специальной военной операции на Украине. Тем не менее газ и нефть остаются в числе пяти наиболее импортируемых из РФ товаров, замечает газета. Среди востребованных позиций по-прежнему удобрения (€549,95 млн), сталь и железо (€725,84 млн), а также никель (€261,09 млн).

Торговля, как подчеркивает Bild, продолжает функционировать и в обратном направлении. "Однако ЕС импортирует немного больше, чем экспортирует", - сказала Султан. В первом квартале 2025 года в Россию было экспортировано товаров на сумму €7,9 млрд, в основном это машины и фармацевтическая продукция. За аналогичный период 2021 года данный показатель составил €21,3 млрд.

Германия в 2024 году импортировала из России товаров на сумму €1,8 млрд. Доходы от экспорта составили €7,6 млрд, резюмирует газета.