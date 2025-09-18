По словам главного экономического советника индийского правительства Ананты Нагесварана, так называемые взаимные индийские пошлины могут снизиться "где-то на 10-15%"

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 сентября. /ТАСС/. Проблема введенных США в отношении Индии дополнительных пошлин из-за покупки Нью-Дели нефти из РФ может быть решена через два месяца. Такое мнение высказал главный экономический советник индийского правительства Ананта Нагесваран, выступая на конференции Индийской торговой палаты в Калькутте.

"У меня нет никакой инсайдерской информации, но я ожидаю решения по дополнительным 25%-ным пошлинам США в ближайшие пару месяцев. Через восемь-десять недель мы, вероятно, увидим решение по дополнительным штрафным пошлинам, введенным США", - сказал он.

По словам Нагесварана, так называемые взаимные индийские пошлины могут снизиться "где-то на 10-15%".

США 6 августа ввели дополнительные тарифы в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. В конце августа пошлины США на импорт индийских товаров и услуг были доведены до 50%. МИД Индии назвал эти действия несправедливыми.

16 сентября переговорщики Индии и США возобновили диалог по предлагаемому торговому соглашению, обсудив урегулирование вопросов, возникших в связи с высокими пошлинами, которые создали неопределенность для экспортеров.