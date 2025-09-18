В ведомстве отметили, что если сообщение якобы от "Госуслуг" пришло по WhatsApp - это уже признак подлога

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Киберполиция рассказала, что в поступающих сообщениях, чтобы не стать жертвой мошенников, важно обращать внимание на канал связи, имя отправителя и номера "техподдержки", куда просят перезвонить.

"На что критически важно обратить внимание, чтобы не попасться на эту уловку [мошенников]. Канал связи. Государственным организациям запрещено для официальных уведомлений пользоваться иностранными мессенджерами (например, WhatsApp)", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

В ведомстве отметили, что если сообщение якобы от "Госуслуг" пришло по WhatsApp - это уже признак подлога. "Имя отправителя - это просто текст. "Госуслуги" - это просто имя, которое мошенник вписал в настройки своего аккаунта. Это не официальный аккаунт портала", - отметили в УБК, говоря о том, на что важно обращать внимание.

Также важно обращать внимание на номера "поддержки". Так, они могут быть одинаковые от "Госуслуг" и в последующем СМС от "финансовой организации", что говорит об их расссылке аферистами.

"Настоящие финансовые организации всегда представляются: указывают свое название, ваше имя, последние цифры карты. Сообщения от абстрактной "финансовой организации" без названия - это 100% мошенничество", - подчеркнули в киберполиции, добавив, что мошенники убирают название, чтобы люди не могли перезвонить в настоящий банк и перепроверить информацию.