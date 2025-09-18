Электростанцию планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. "Газпром энергохолдинг" ожидает, что Южно-Якутская ТЭС будет введена в эксплуатацию в запланированный срок - в 2027 году. Об этом журналистам сообщил генеральный директор компании Денис Федоров в кулуарах ежегодной профессиональной конференции ассоциации "Совет производителей энергии".

"Если мы говорим про Южно-Якутскую [ТЭС], то у нас четвертый квартал 2026 года - это газотурбинная часть, и четвертый квартал 2027 года - уже ПГУ (парогазовые установки - прим. ТАСС). Мы сроки не меняем, конечно", - сказал он.

В июне 2024 года "Газпром энергохолдинг" начал работы основного строительного периода на площадке возведения парогазовой Южно-Якутской ТЭС в поселке Чульман (Якутия).

Новая станция поможет решить задачу электрификации Восточного полигона. Установленная мощность Южно-Якутской ТЭС составит 330 МВт. На первом этапе завершится строительство двух газотурбинных установок общей мощностью 220 МВт, на втором этапе будет введена паровая турбина мощностью 110 МВт.

ООО "Газпром энергохолдинг" - 100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром".