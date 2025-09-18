ГЭХ ведет подготовительный этап строительства энергоблоков в Московском регионе

Генеральный директор "Газпром энергохолдинг" Денис Федоров рассказал, что компания согласовала контракт с Уральским турбинным заводом по поставке оборудования

МОСКВА, 18 сентября./ТАСС/. "Газпром энергохолдинг" проектирует проекты строительства в Москве новых энергоблоков на ТЭЦ-25 и ТЭЦ-26, ведет подготовительный этап. Об этом журналистам сообщил генеральный директор компании Денис Федоров в кулуарах ежегодной профессиональной конференции ассоциации "Совет производителей энергии".

"На сегодняшний день мы ждем распоряжения правительства Москвы. Мы ведем проектирование, ведем подготовительный этап. Подписали с "Россетями" договор выноса линий, подписали контракты по котельному оборудованию с основными производителями оборудования", - сказал он.

По словам Федорова, компания согласовала контракт с Уральским турбинным заводом по поставке оборудования. "То есть мы двигаемся не теми темпами, которыми хотелось бы, потому что схема по Москве утверждена была на правкомиссии до 2035 года в четвертом квартале прошлого года и до сих пор нет постановления правительства. Это нас сдерживает с точки зрения подготовительного цикла", - уточнил он.

Глава компании также отметил, что "Газпром энергохолдинг" уже решил вопросы, связанные с инфраструктурными организациями.

В конце декабря 2024 года правительственная комиссия по электроэнергетике под председательством вице-премьера РФ Александра Новака одобрила план развития московской энергосистемы на 2022-2032 годы.

В частности, ООО "Газпром энергохолдинг" реализует проекты строительства в Москве новых энергоблоков на ТЭЦ-25 и ТЭЦ-26 общей установленной мощностью 950 МВт. Их запуск запланирован на конец 2027 года и конец 2028 года соответственно.

Ранее замминистра энергетики Евгений Грабчак сообщил ТАСС, что работы по проектам строительства новых энергоблоков на ТЭЦ-25, ТЭЦ-26 и на Каширской ГРЭС уже начались. В сентябре замминистра энергетики Петр Конюшенко заявил ТАСС, что энергокомпании, ведущие работу по проектам строительства новых энергоблоков на ТЭЦ-25, ТЭЦ-26 и на Каширской ГРЭС в Московском регионе, выполняют свои обязательства. Минэнерго РФ ожидает, что объекты будут введены в эксплуатацию в срок.