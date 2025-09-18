Это распространяется на застройщиков, которые привлекают средства по договорам долевого участия, отметил премьер-министр

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ запускает субсидирование кредитов для застройщиков в малых городах, работающих в рамках механизма проектного финансирования. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина.

"Там, где объем строительства небольшой, нужна дополнительная помощь для возведения многоквартирных домов, которые планировались к вводу в следующем году. Чтобы компании не только смогли завершить начатые проекты, но и выполнить свои обязательства перед людьми, - обратил внимание премьер. - В рамках программы по таким объектам будет компенсирована ставка проектного финансирования до уровня в 12%. Это распространяется на застройщиков, которые привлекают средства по договорам долевого участия".

Мишустин добавил, что для этого будет выделено 500 млрд рублей в 2025 году, и более 1,1 млрд рублей на следующие два года. "Благодаря такой мере компаниям не придется прерывать стройку, ну а главное, жители получат свои квартиры в срок", - заверил глава кабмина и попросил Минстрой "строго контролировать доведение ресурсов до региона".