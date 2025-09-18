За несколько лет компании - пользователи сервиса "видят реальное снижение нагрузки и получают значимый эффект", отметил Владимир Кириенко

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Более 170 компаний из 12 различных отраслей экономики используют сервис налогового мониторинга VK Tax Compliance, который был разработан технологическим холдингом VK. Об этом в ходе Московского финансового форума рассказал генеральный директор VK Владимир Кириенко.

"В основе нашей работы лежит опыт налогового мониторинга. VK разработал сервис налогового мониторинга. Уже более 170 компаний его активно используют. Это 12 разных отраслей", - сказал Кириенко.

По его словам, за несколько лет компании - пользователи сервиса "видят реальное снижение нагрузки и получают значимый эффект".

