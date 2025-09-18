По словам главы РСПП, компании республики выходят и на зарубежные рынки, используя транзитные схемы через Россию

ЦХИНВАЛ, 18 сентября. /ТАСС/. Экономика Южной Осетии встраивается в международные торговые отношения, в том числе, используя транзитные пути через Россию. Об этом сообщил журналистам на площадке I Международного экономического форума "Горизонты инвестиций" в Цхинвале глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

"Проекты, которые представлены на первом международном экономическом форуме Южной Осетии, на мой взгляд, подтверждают, что они грамотно вписаны в логику встраивания экономики республики в международные торгово-экономические отношения. <…> Мы видим, что компании выходят и на зарубежные рынки, используя транзитные схемы через Россию. В частности, с Ираном ведут торговые поставки", - отметил Шохин.

Глава РСПП отметил, что представленные проекты ориентированы на широкий масштаб. "Видно, что это проекты работающие, перспективные, ориентированные на широких потребителей, прежде всего, в Российской Федерации. Масштабы проектов такие, что рынка Южной Осетии для них не хватает, им нужен большой рынок России, они успешно выходят на эти рынки", - сказал он.

I Международный экономический форум проходит в Цхинвале с 18 по 20 сентября. Участие в нем принимают президент Южной Осетии Алан Гаглоев, президент Абхазии Бадра Гунба, представители администрации президента РФ, Российского экспортного центра, Центрального банка РФ, а также делегации российских регионов. Среди гостей мероприятия ожидаются и представители ВТБ, ПСБ, ВЭБ. РФ, а также участники бизнес-ассоциаций России и Южной Осетии. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.