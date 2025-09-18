Переход к отечественной продукции носит не разовый характер, а сформировал устойчивую тенденцию с 2022 года

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Большинство потребителей в России (67%) предпочитают алкоголь отечественного производства, следует из презентации замминистра финансов РФ Алексея Сазанова, представленной в ходе сессии на Московском финансовом форуме (МФФ).

Так, чаще зарубежных напитков россияне выбирают отечественные водку (88%), пиво, сидр и пуаре (73%), игристые вина (64%), коньяк, бренди (60%), вино (59%), а также ликеро-водочные изделия (57%). При этом граждане России предпочитают зарубежные виски (61%) и ром (63%). В целом, отечественной алкогольной продукцией удовлетворены 87% потребителей, зарубежной - 89%.

"Отечественный алкоголь значительно выигрывает в доступности и экономичности. Импортный алкоголь выигрывает по вкусовым и имиджевым параметрам. Общая удовлетворенность импортным алкоголем немного выше, но разница незначительна, что подтверждает конкурентоспособность отечественного алкоголя", - говорится в презентации.

С 2020 года 63% россиян стали чаще покупать отечественный алкоголь.

Как отмечается в презентации, переход к отечественной продукции носит не разовый характер, а сформировал устойчивую тенденцию с 2022 года с продолжающимся притоком в 2025 году.

Среди минусов отечественной алкогольной продукции россияне отмечают не всегда хорошее качество недорогих напитков (37%), неуверенность, что за качеством следят (35%), сильные скачки цен (31%), а также отсутствие чувства престижности (15%) и малое количество известных российских брендов (17%).

Среди драйверов отказа от импортного алкоголя в пользу отечественного в презентации отмечаются снижение цен и наличие акций на российскую продукцию, расширение ассортимента и желание поддержать отечественного производителя. Лишь 3% россиян "ни при каких условиях не откажутся от импортного", фактически вся аудитория готова рассмотреть российский алкоголь к покупке при выполнении определенных условий, говорится в презентации Минфина.

