Минфин планирует продать около пяти активов, изъятых в пользу государства

Среди них есть ЮГК, отметил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Минфин России в 2025 году планирует продать около пяти активов, которые ранее были изъяты в пользу государства. Об этом журналистам на полях Московского финансового форума заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Мы намерены продать ЮГК и там еще ряд продаж, я не хотел бы сейчас называть названия. Но я думаю, что у нас около пяти продаж таких значимых в этом году будет", - сказал Моисеев, отвечая на вопрос о том, что еще в 2025 году планируется продать из активов помимо Домодедово.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что министерство финансов заинтересовано в скорой продаже переданных государству активов, в том числе и аэропорта Домодедово.

