Модернизацию дороги планируют закончить к началу следующего туристического сезона

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ дополнительно направит 10 млрд рублей на капитальный ремонт и расширение трассы "Новороссия". Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

"Идет модернизация федеральной трассы "Новороссия". Дополнительно направим 10 миллиардов рублей для ее капитального ремонта и расширения до 4 полос. Важно, чтобы запланированные работы были проведены качественно и в срок - уже к началу следующего туристического сезона, чтобы больше людей смогли воспользоваться для поездки в Крым именно южным маршрутом", - сказал премьер.

Федеральная трасса Р-280 "Новороссия" стала альтернативой Крымскому мосту для поездки на машине в Крым. Сухопутный коридор протяженностью более 630 км соединяет Ростов-на-Дону с Симферополем, проходя через города исторических регионов - Мариуполь и Мелитополь.