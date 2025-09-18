Замминистра финансов Иван Чебесков подтвердил, что существует несколько организаций, готовых к проведению IPO, но не стал их называть

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Минфин РФ рассматривает возможность проведения IPO Россельхозбанка и других компаний с госучастием, если это будет целесообразно для повышения их эффективности и капитализации. Об этом журналистам сказал замминистра финансов Иван Чебесков во время Московского финансового форума.

"Мы считаем, что это будет на благо большинству наших компаний. Это вопрос улучшения эффективности работы, вопрос роста капитализации компании", - заявил Чебесков.

Он добавил, что привлечение частных инвесторов является инструментом роста.

Чебесков подтвердил, что существует несколько организаций, готовых к проведению IPO, но не стал их называть.

