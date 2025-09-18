Участник проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области" Михаил Акуличев заявил, что оборудование, которое поможет достичь технологического лидерства, уже начали производить

ТЮМЕНЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Промышленно-энергетический форум TNF в Тюмени позволил участникам познакомиться с широким спектром нефтепромыслового оборудования и оценить уровень импортозамещения в РФ. Такое мнение выразил ТАСС участник проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области" Михаил Акуличев в кулуарах форума.

"Боевой кадровый резерв Тюменской области" - региональный аналог программы "Время героев".

"Перед нами стоят задачи в области ТЭК по достижению технологического лидерства и импортозамещению. Широкий спектр различного нефтепромыслового оборудования представлен на TNF - мы не стоим на месте, сдвиги есть, уже начинаем производить свое оборудование, при наличии которого не зависим ни от кого. Как говорят представители "локомотивов" нефтяной отрасли, сразу все, конечно, не получится, но партнеры настроены серьезно - задачи поставлены, они будут выполняться", - сказал он по итогу посещения площадок и выставки форума участниками "Боевого кадрового резерва Тюменской области".

ТNF - ведущая платформа нефтегазовой индустрии России. Форум объединяет производителей оборудования, поставщиков услуг, недропользователей и органы, формирующие государственную политику в области нефтегазодобывающей промышленности и технологий. В прошлом году в рамках деловой программы прошло свыше 100 мероприятий, в том числе пленарная сессия "Технологическая устойчивость: стратегия развития". Оператором TNF выступает ассоциация "Нефтегазовый кластер", объединяющая свыше 200 производителей оборудования и технологий для ТЭК, нефтесервисных организаций, партнеров в лице ВИНК (вертикально-интегрированных нефтяных компаний).