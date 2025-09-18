Гендиректор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев отметил, что в ближайшие дни будет объявлен набор на участие в акселераторе и презентован специальный сайт

ТЮМЕНЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Тюменское агентство развития креативных индустрий запустит в ноябре двухмесячный Акселератор креативных индустрий. Его посвятят подготовке продюсеров для решения задач креативной экономики, сообщил ТАСС гендиректор агентства Алексей Краев в кулуарах промышленно-энергетического форума TNF в Тюмени.

"В ноябре - декабре в Тюмени пройдет Акселератор креативных индустрий. Тема акселератора будет посвящена продюсированию, мы в этом году "бьем" по подготовке продюсеров, ведь ключевая проблема - нехватка людей, которые умеют развивать проекты, запрос в них самый большой", - поделился он.

Собеседник агентства пояснил, что в ближайшие дни будет объявлен набор на участие в акселераторе и презентован специальный сайт.

"Продюсеров не хватает. И это еще один тренд - тренд на подготовку кадров, людей, которые умеют вкладывать смыслы и ценности в проект, смешивать это все с экономикой", - сказал он.

ТNF - ведущая платформа нефтегазовой индустрии России. Форум объединяет производителей оборудования, поставщиков услуг, недропользователей и органы, формирующие государственную политику в области нефтегазодобывающей промышленности и технологий. В прошлом году в рамках деловой программы прошло свыше 100 мероприятий, в том числе пленарная сессия "Технологическая устойчивость: стратегия развития". Оператором TNF выступает ассоциация "Нефтегазовый кластер", объединяющая свыше 200 производителей оборудования и технологий для ТЭК, нефтесервисных организаций, партнеров в лице ВИНК (вертикально-интегрированных нефтяных компаний).