"Автоваз" планирует выпустить более 300 тыс. автомобилей за 2025 год

По словам президента компании Максима Соколова, рынок начал раскачиваться

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. "Автоваз" с учетом мощностей завода в Петербурге планирует выпустить за 2025 год более 300 тыс. автомобилей. Об этом сообщил журналистам президент компании Максим Соколов.

"С учетом работы завода в Санкт-Петербурге мы точно произведем больше 300 тыс. автомобилей. Насколько будет больше, покажет концовка этого года", - отметил Соколов.

По словам президента компании, на данный момент рынок начал раскачиваться. В случае, если спрос будет расти, конвейеры буду включены на более высокую скорость.