Последние два года был устойчивый рост российской экономики, отметила Полина Крючкова

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Российская экономика потихоньку замедляется, но находится на хорошей высокой базе, заявила замглавы Минэкономразвития России Полина Крючкова, выступая на Московском финансовом форуме (МФФ).

"Последние два года мы имели устойчивый рост российской экономики. Темпы роста свыше 4% - было сильно и неожиданно. Во многом этот рост был связан с внешними факторами и структурными изменениями в экономике. К таким темпам роста мы уже, в общем, привыкли. Но всему хорошему свойственно заканчиваться. Сейчас мы видим, что экономика потихоньку замедляется. На высоких цифрах, база хорошая. Глобально необходимо выйти на устойчивую траекторию роста со всем потенциалом, который есть у экономики", - сказала она, добавив, что еще одна причина замедления темпов роста связана с тем, что частично платой за высокий рост была высокая инфляция, и меры, предпринятые Банком России, не могли не сказаться на темпах роста экономики.

Крючкова отметила, сейчас экономика входит в новую фазу умеренных темпов роста и постепенного охлаждения экономики.

"Это создает определенные вызовы для экономики в целом и для российских регионов. Такой бурной истории, когда все будет быстрыми темпами, в ближайший год-два не будет. Повышаются требования к гибкости экономики, возможностям достаточно быстрой перестройки, к тому, какие приоритеты будет устанавливать для себя бизнес", - сказала она, обратив внимание на то, что крайней важной задачей остается обеспечение гибкости рынка труда.