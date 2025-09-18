Минфин балансирует влияние бюджетного импульса на макроэкономические процессы

Замминистра финансов Владимир Колычев отметил, что бюджет страны в относительном выражении выглядит "неплохо"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Минфин старается балансировать влияние бюджетного импульса на макроэкономические процессы, заявил замминистра финансов Владимир Колычев в рамках Московского финансового форума(МФФ).

"Мы стараемся, чтобы его влияние было сбалансировано. Бюджет у нас в относительном выражении "неплохо" выглядит, если сравнить его со всеми крупнейшими странами. У нас и дефицит небольшой, госдолг за эти 5 лет особо и не вырос, да, несмотря на импульсы", - сказал Колычев.

"Предыдущие пять лет бюджетный импульс был значимый, порядка 3,5% ВВП в год. Это было осознанное такое решение бюджетной политики, потому что страна сталкивалась с разными вызовами. С этого года мы планируем, что мы нормализуем бюджетную политику", - заключил замминистра.

