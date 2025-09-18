Это произойдет в следующие несколько лет, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. В государственной собственности в следующие несколько лет останутся только те активы, которые нужны государству. Об этом заявил на Московском финансовом форуме замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Мы, конечно, исходим из того, что в следующие несколько лет у нас в казне останется только то, что нам реально нужно. При этом я здесь не говорю о крупной приватизации. <...> Я здесь говорю о том имуществе в казне, которое не вызывает заголовки в центральной прессе о том, что оно там продается, не продается. А вот огромное количество всего, что реально не нужно федеральному правительству", - сказал Моисеев.

При этом он отметил, что есть большое количество объектов, которые никогда не будут приватизированы, потому что они задействованы в исполнении государственных функций или носят какой-то исторический характер.