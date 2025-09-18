Россия не только удовлетворяет потребности своей армии, но и поставляет такую технику, подчеркнул президент

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сентября. /ТАСС/. Россия не только полностью удовлетворяет потребности своей армии в авиации, но и поставляет такую технику за рубеж - она там пользуется огромным спросом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций.

"На хорошем высоком уровне было [во времена СССР] развитие боевой авиации, это продолжается. Сохранили, слава Богу. Сохранили, восстановили и сделали много шагов вперед. Мы не только полностью удовлетворяем потребности Вооруженных сил Российской Федерации сегодня, но и поставляем необходимую технику на экспорт. Она пользуется огромным спросом. Причем это самая современная эффективная техника, проверенная в боях в рамках специальной военной операции", - сказал глава государства.