МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Акции американской технологической компании Intel, крупнейшего в мире производителем микропроцессоров, демонстрировали рост более чем на 30% в ходе премаркета на электронной бирже Nasdaq на фоне новости о сделке с американской технологической компанией Nvidia, ведущим мировым производителем высокопроизводительных графических процессоров (GPU) и систем-на-чипе (SoC), а также программного обеспечения. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным на 14:14 мск, после публикации сообщения о планах Nvidia инвестировать $5 млрд в Intel, акции компании значительно ускорились и росли на 32,97%, до $33,11 за бумагу. К 15:52 мск акции компании замедлили рост до $32,5 (+30,52%) за бумагу.

Акции Nvidia также демонстрировали рост на 2,77%, до $175 за бумагу, свидительствуют данные на 14:14 мск. К 15:52 мск акции компании замедлили рост до $174,86 (+2,68%).

Как отмечается, обе американские компании планируют совместную разработку чипов для персональных компьютеров и центров обработки данных. Кроме того, Nvidia купит акции Intel по цене $23,28 за акцию. Intel будет использовать графическую технологию Nvidia в будущих чипах для ПК, а также поставлять свои процессоры для продуктов для центров обработки данных, созданных на базе оборудования Nvidia.

Капитализация Nvidia, по данным на 18 сентября, составляет $4,146 трлн. Таким образом, в настоящее время компания является вторым в мире по величине активом. Капитализация Intel, в то же время, составляет $116,28 млн, компания является 167 по величине активом. Об этом свидетельствуют данные портала Companiesmarketcap, который рассчитывает капитализацию публичных компаний, драгоценных металлов, криптовалюты и паевых инвестиционных фондов.