Новое соглашение предполагает сотрудничество при разработке технологий искусственного интеллекта и квантовых технологий, а также партнерство в сфере атомной энергетики

ЛОНДОН, 18 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп подписали сделку о "технологическом процветании". Трансляцию из загородной резиденции главы британского правительства вел телеканал Sky News.

Новое соглашение предполагает сотрудничество при разработке технологий искусственного интеллекта (ИИ) и квантовых технологий, а также партнерство в сфере атомной энергетики. Достигнутые договоренности приведут к инвестициям в размере £31 млрд (около $42 млрд) в британскую экономику со стороны американских компаний Microsoft, Nvidia, Google и OpenAI.

Отмечается, что в результате сделки после получения 120 тыс. графических процессоров Nvidia к концу 2026 года в Великобритании появится крупнейший подобный кластер в Европе. Наибольшие инвестиции в экономику Соединенного Королевства сделает Microsoft, которая вложит $30 млрд в течение четырех лет в инфраструктуру, связанную с технологиями ИИ, в том числе для создания крупнейшего в стране суперкомпьютера на базе 23 тыс. чипов.

Google в свою очередь откроет центр обработки данных в городе Уолфем-Кросс недалеко от Лондона в рамках инвестиций в размере £5 млрд (порядка $6,8 млрд). Ожидается, что капиталовложения корпорации приведут к созданию около 10 тыс. рабочих мест в Великобритании.