То, что этого не удалось добиться в последние несколько лет, это вовсе не основание считать, что ЦБ не нацелен на то, чтобы покупательная способность рубля сохранялась, заявил заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Денежно-кредитная политика (ДКП) Банка России во все ближайшие и последующие годы будет направлена на обеспечение низкой инфляции. Об этом заявил заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин на Московском финансовом форуме (МФФ).

"Стратегически, ДКП и в ближайшие и во все последующие годы будет по-прежнему направлена на то, чтобы обеспечить низкую инфляцию. То, что этого не удалось добиться в последние несколько лет, это вовсе не основание считать, что ЦБ не нацелен на то, чтобы покупательная способность рубля сохранялась и будущая инфляция была низкой", - сказал он.