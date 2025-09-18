Алексей Заботкин отметил, что прогноз Банка России после июльского заседания по средней ключевой ставке в размере 12-13% пока актуален

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Постепенное уменьшение процентных ставок будет происходить по мере снижения инфляции, которая замедляется, но пока не является достаточно низкой, чтобы "праздновать ее возвращение к цели". Об этом заявил заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин на Московском финансовом форуме (МФФ).

"Конечно, по мере того как инфляция будет замедляться, и она уже замедляется, темпы роста цен ниже сейчас, чем они были полгода назад. Но пока увы мы не можем сказать, что она стала достаточно низкой, чтобы праздновать ее возвращение к цели. Она по-прежнему выше целевого уровня, к сожалению. Но по мере того как инфляция будет снижаться, то конечно же будет происходить постепенное движение в сторону умеренных процентных ставок", - сказал он.

Заботкин отметил, что прогноз ЦБ после июльского заседания по средней ключевой ставке в размере 12-13% пока актуален, но "в октябре он будет уточняться с учетом всех дополнительных вводных".