КАЗАНЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Соглашение о сотрудничестве между отделением "Банк Татарстан" Сбербанка и Академией наук Республики Татарстан было подписано в рамках форума Kazan Digital Week. Стороны в частности будут работать над разработкой нейросети GigaChat, обученной татарскому языку, сообщила пресс-служба банка.

"Стороны объединят усилия для реализации масштабных проектов в сфере технологий искусственного интеллекта, направленных на поддержку языкового разнообразия и развитие цифровых сервисов в России. <...> Основное внимание партнеров сосредоточено на разработке инновационных решений для поддержки татарского языка. Сотрудничество предусматривает создание специализированных инструментов, облегчающих взаимодействие в цифровой среде на родном языке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Академией наук Татарстана подготовлены базы данных, содержащие литературу, периодику и образовательный материал на татарском языке. Они станут фундаментом для обучения больших языковых моделей искусственного интеллекта, разрабатываемых специалистами Сбера. "Особое внимание будет уделено разработке нейросети GigaChat, обученной татарскому языку", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что результатом сотрудничества должно стать создание высокоточных моделей машинного перевода и технологий синтеза речи, а также развитие решений для анализа текстовой информации. "Проект нацелен на сохранение культурного наследия и укрепление коммуникационных возможностей в цифровой среде, а его результаты будут открыты для широкого использования", - говорится в сообщении.

О Kazan Digital Week

Международный форум Kazan Digital Week проходит с 17 по 19 сентября 2025 года в Татарстане. Деловая программа включает более 160 секций, выступят более 1,2 тыс. спикеров. В форуме участвует более 70 стран. Программа структурирована по 10 тематическим направлениям. Эксперты в частности обсудят темы цифровых технологий в госуправлении, образовании, культуре, здравоохранении, сельском хозяйстве, кибербезопасность, финтех и интеллектуальные транспортные системы. Впервые форум прошел в 2020 году, а 2023 году мероприятие получило федеральный статус.

