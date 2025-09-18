Площадь уборки кукурузы в Липецкой области увеличена почти до 74 тыс. га в 2025 году

Также в регионе практически завершена уборка зерновых и зернобобовых культур

ЛИПЕЦК, 18 сентября. /ТАСС/. Площадь уборки кукурузы на зерно в Липецкой области увеличена с 66,3 тыс. га в 2024 году до 73,7 тыс. га в текущем году. Об этом журналистам сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

"Два района Липецкой области уже вышли на уборку кукурузы на зерно. Площади под ней в этом году увеличены почти до 74 тыс. га", - сказал Артамонов.

Губернатор также отметил, что в регионе практически завершена уборка зерновых и зернобобовых культур. Собрано 3,5 млн тонн зерна, из которых 2,7 млн тонн - пшеница.

"Качество зерна в этом году лучше, чем в прошлом. Урожайность зерновых тоже порадовала. В среднем молотили по 50 центнеров с гектара. Липецкая область входит в число регионов, обеспечивающих продовольственную безопасность страны", - добавил Артамонов.