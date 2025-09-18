Американский лидер пояснил, что речь идет о соглашении о партнерстве в области науки и технологий

ЛОНДОН, 18 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что новое соглашение о партнерстве в области науки и технологий с Великобританией уже способствует заключению сделок в частном секторе на сумму более $350 млрд. Об этом заявил Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"Это новое соглашение уже помогает стимулировать огромную волну сделок в частном секторе на сумму более $350 млрд, во главе со сделкой на $136 млрд от Blackstone", - сказал Трамп.

Он пояснил, что речь идет о соглашении о партнерстве в области науки и технологий. Оно организует новое сотрудничество между правительством, научными кругами и частным сектором в таких областях, как искусственный интеллект, квантовые вычисления, термоядерный синтез, технологии связи 6G и гражданская ядерная энергетика. Кроме того, американский лидер рассказал, что американская компания X Energy и британская компания Centrica объявили о развертывании модульных ядерных реакторов по всей Великобритании.

Трамп также подчеркнул прочность экономических связей двух стран, отметив, что Великобритания стала первой страной, заключившей торговую сделку с США во время его второго срока.