Рассматриваются различные подходы, чтобы найти баланс между интересами добросовестных пользователей и необходимостью борьбы с мошенничеством, указал глава комитета Госдумы по финансовому рынку

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Предложение ограничить количество банковских карт у одного гражданина требует общественного обсуждения, чтобы найти баланс между интересами добросовестных пользователей и необходимостью борьбы с мошенничеством. Об этом заявил ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе X Московского финансового форума.

"Обсуждения есть, будем дискутировать, насколько это будет удобно тем гражданам, которые ничего не нарушают, но при этом используют больше карт для своей жизнедеятельности - прежде всего отдавая карты своим детям, членам семьи", - отметил он.

По его словам, в настоящее время рассматриваются различные подходы. "Пока 10, звучала цифра 20 <...>, но при этом в одном банке должно быть не более пяти карт. В общем, есть разные точки зрения", - добавил Аксаков.

Глава думского комитета подчеркнул, что при принятии решения будут учтены интересы граждан, но также необходимо учитывать, что "преступники имеют сотни карт, а то и тысячи". "И надо ограничить их число для того, чтобы в том числе усложнить жизнь преступным людям, которые используют эти карты для воровства", - сказал депутат.

Банк России поддерживает предложение установить ограничение по количеству банковских карт - не более 10 оформленных карт на одного человека, сообщал ранее журналистам в кулуарах Восточного экономического форума статс-секретарь - заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Гузнов.

Ранее сообщалось, что в подготовленном правительством втором пакете мер по противодействию мошенникам будет содержаться поправка, согласно которой россияне не смогут оформить на себя более 10 банковских карт. Мера вводится в рамках борьбы с дропперами - лицами, помогающими мошенникам скрывать и обналичивать украденные деньги через свои банковские карты.