В результате выполненных работ повышена надежность снабжения АЭС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Модернизация воздушной линии электропередачи завершилась в Ленинградской области, что позволит повысить надежность электроснабжения Ленинградской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба "Россети Ленэнерго".

"Энергетики филиала "Россети Ленэнерго" "Гатчинские электрические сети" завершили модернизацию воздушной линии электропередачи 110 кВ. В результате выполненных работ повышена надежность электроснабжения объектов собственных нужд Ленинградской атомной электростанции", - говорится в сообщении.

Специалисты компании заменили пять опор на железобетонные. Новые конструкции спроектированы для эксплуатации в районах с суровым климатом, их надежность обеспечивается благодаря высококачественной стали с антикоррозийным покрытием и тяжелого бетона, устойчивого к агрессивному воздействию окружающей среды. Такие опоры гарантируют безопасное крепление проводов в любых погодных условиях и отличаются значительно более длительным сроком службы.

"Для проведения работ и проезда специализированной техники была проложена временная лежневая дорога. Это позволило успешно выполнить все необходимые мероприятия на сложной болотистой местности. От надежного электроснабжения Ленинградской АЭС напрямую зависит энергетическая безопасность всего Северо-Запада страны", - приводит пресс-служба слова главного инженера филиала "Россети Ленэнерго" "Гатчинские электрические сети" Николая Шмыгина.

ЛАЭС - крупнейший энергетический объект Северо-Западной Объединенной энергетической системы, обеспечивает более 50% потребления Санкт-Петербурга и Ленинградской области. На Ленинградской АЭС реализуется программа замещения блоков - построенных в советское время РБМК (канальные уран-графитовые) на новейшие российские водо-водяные ВВЭР-1200 поколения "три плюс". Сооружение энергоблока № 3 ЛАЭС-2 начато весной 2024 года.