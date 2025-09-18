Заместитель министра финансов РФ Владимир Колычев отметил, что этот переход начался после периода активного стимулирования экономики

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. После периода активного стимулирования экономики наступил период нормализации бюджетной политики, заявил заместитель министра финансов РФ Владимир Колычев в ходе Московского финансового форума.

"С этого года планируем, и это уже утверждено было в законе, о том, что мы нормализуем бюджетную политику. В этом году немножко об этом еще поговорим. Траектория, может быть, не так идет, как мы хотели бы, но тем не менее сам тренд наметился, и в следующем году мы его продолжим и укрепим", - сказал Колычев.