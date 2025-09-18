По мнению лидера КПРФ, в мире существует три угрозы: большая война, экологическая катастрофа и неконтролируемый искусственный интеллект

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сентября. /ТАСС/. Отсутствие регулирования в сфере искусственного интеллекта приведет к трагедии, можно получить "концлагерь невиданного масштаба". Такое мнение высказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече руководителей думских фракций с президентом Владимиром Путиным.

"Нерегулируемый искусственный интеллект приведет к большой трагедии. Мы получим место поддержки концлагерь невиданного масштаба. В этом отношении мы подготовили свою программу. И ее внесем в качестве и бюджета развития, и проекта законов, которые рассмотрим в Государственной думе", - сказал Зюганов.

По его словам, сейчас в мире существует три угрозы: большая война, экологическая катастрофа и неконтролируемый искусственный интеллект.