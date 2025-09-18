Председатель комитета Госдумы по информполитике задал вопрос, не приведет ли такая мера к сложностям для работы российского IT-сектора

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Предложение депутата Госдумы Николая Арефьева об отключении россиянам интернета на неделю или выходные никогда не будет поддержано профильным комитетом и фракцией "Единая Россия". Об этом заявил председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

"Ни комитет по информационной политике, ни партия "Единая Россия" такие предложения никогда не поддержат", - отметил он в своем канале в Max.

Помимо этого, Боярский задался вопросами об этой идее. "Насколько реальна такая инициатива? Как в случае отключения будет решаться проблема тех, для кого интернет - единственный или основной канал связи с родственниками в других городах и странах? Что делать экстренным службам, курьерским сервисам, онлайн-медицине и другим сервисам, критически зависящим от сети?" - перечислил он, добавив, что также возникает вопрос о том, не приведет ли такая мера к сложностям для работы российского IT-сектора.

Ранее Арефьев выступил с предложением отключать интернет на неделю или как минимум на выходные, отметив, что такая мера позволит россиянам сохранить зрение и нервы, а также поспособствует снижению числа случаев игромании.