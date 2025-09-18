Из-за этого вырастет инфляция, подчеркнул президент РФ

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сентября. /ТАСС/. Инфляция в стране вырастет, если поддаться соблазну "напечатать и раздать денег", отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций.

Он упомянул об этом, комментируя предложение о ежеквартальной индексации пенсий.

"Хочу обратить ваше внимание на будущую вашу работу, ближайшую, в рамках [подготовки] закона о бюджете. Это чрезвычайно важно. Много соблазнов появляется: вот сейчас напечатать денег, раздать. Какой будет результат? Инфляция", - заметил президент, предупредив, что в попытке "улучшить положение некоторых категорий граждан" можно довести ситуацию до такой. "Нужно выбирать такие действия, которые бы фундаментально решали проблему", - подчеркнул Путин.