США продлили экспортные ограничения в отношении "Аэрофлота", Utair и Azur Air

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Министерство торговли США на 180 дней продлило действие экспортных ограничений в отношении российских авиакомпаний "Аэрофлот", Utair и Azur Air. Об этом говорится в уведомлениях ведомства, размещенных в Федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства.

Согласно документам, исполняющий обязанности помощника министра торговли США Джон Сондерман заявил, что удовлетворяет запросы о "продлении действия распоряжения о временном отказе" в предоставлении экспортных привилегий в отношении трех российских авиакомпаний. Решение вступает в силу немедленно и продлевает действие ограничений на 180 дней. Ранее они уже неоднократно продлевались на этот срок. Сами рестрикции были введены 7 апреля 2022 года.

Как следует из уведомления, Бюро промышленности и безопасности, входящее в структуру Минторга США, ранее подало запросы о продлении санкций в отношении российских авиакомпаний. "Письменный запрос был подан более чем за 20 дней до истечения срока действия [предыдущего] распоряжения. <...> Никаких возражений против продления распоряжения не поступало", - указывает торговое ведомство в трех распоряжениях.

Ограничения лишают авиакомпании права участвовать в сделках, подпадающих под действие американских норм экспортного регулирования, включая экспорт и реэкспорт из США программного обеспечения и технологий.

США 24 февраля 2022 года ввели меры экспортного контроля в отношении поставляемой в Россию продукции, связанной с авиацией. Речь идет о "введении дополнительных требований при лицензировании и ограничении доступа к большинству лицензионных исключений для экспорта, реэкспорта и трансферта внутри страны". В результате вводимых ограничений поставщики не смогут направлять подпавшим под санкции Минторга США юридическим лицам американские товары без получения перед этим специальной лицензии. При этом при рассмотрении лицензионных заявок будет действовать "презумпция отказа", то есть, скорее всего, такие заявки будут отклоняться.