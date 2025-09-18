Корпорация развития Нижегородской области и СЭЗ "Минск" будут сотрудничать

Совместная работа откроет новые возможности для нижегородских и белорусских предпринимателей, отметил заместитель гендиректора корпорации Антон Гаранин

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сентября. /ТАСС/. Корпорация развития Нижегородской области и свободная экономическая зона (СЭЗ) "Минск" договорились содействовать предприятиям, реализующим проекты в Нижегородской области и Белоруссии. Соответствующее соглашение было подписано на III Международном форуме особых экономических зон в Нижнем Новгороде, сообщили в Корпорации развития региона.

"Корпорация развития активно налаживает сотрудничество с зарубежными коллегами, ранее мы заключили соглашение о взаимодействии с СЭЗ "Витебск". Уверен, что совместная работа позволит повысить инвестиционную привлекательность наших регионов, а также откроет новые возможности для нижегородских и белорусских предпринимателей, способствуя межстрановой промкооперации", - отметил заместитель гендиректора Корпорации развития Нижегородской области Антон Гаранин.

По словам главы администрации СЭЗ "Минск" Анатолия Калинина, соглашение станет важным шагом в укреплении двустороннего сотрудничества в направлении кооперационных связей.

Ранее Корпорация развития Нижегородской области заключила соглашения о сотрудничестве с агентствами развития Мурманской и Саратовской областей, а также с администрацией свободной экономической зоны "Витебск".

Корпорация развития Нижегородской области создана по инициативе губернатора Глеба Никитина. Организация содействует реализации проектов на всех стадиях - от предоставления информации о регионе, возможных мерах поддержки, осмотра инвестплощадок и до ввода объекта в эксплуатацию, принимая на себя обязательства по взаимодействию с органами исполнительной власти, местного самоуправления, субъектами естественных монополий и иными организациями. На сегодняшний день на сопровождении корпорации находится более 330 инвестпроектов с общим объемом инвестиций более 367 млрд рублей.