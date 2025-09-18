Подобных результатов не было в стране со времен СССР, заявил президент

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сентября. /ТАСС/. Россия достигла значительных успехов в сфере авиастроения за последние годы, перейдя к созданию собственных двигателей для самолетов. Подобных результатов в создании авиадвигателей не было в стране со времен СССР, заявил президент России Владимир Путин.

"Хочу отметить, уже говорил об этом, у нас давно не было таких успехов в области авиационного двигателестроения. ПД-14 [турбовентиляторный двигатель для самолетов] мы сделали, с советских времен ничего не было. Даже не помню, в каком году последний двигатель был, по-моему, конец 1980-х годов. И мы сделали новый двигатель, просто отличный. Не просто с соответствующим мировым стандартом, а лучше", - подчеркнул Путин на встрече с лидерами парламентских фракций.

Президент напомнил, что в настоящее время конструкторы в России активно работают над созданием двух отечественных двигателей ПД-35 и ПД-26, которые подойдут для широкофюзеляжных и дальнемагистральных самолетов. Он выразил надежду, что через год-полтора в России начнется серийное производство отечественных двигателей, после чего там будут "летать на своих самолетах".