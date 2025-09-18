18 сентября, 19:20

Путин призвал разобраться с обходом повышенных пошлин на западные товары

Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Президент согласился с предложением "Новых людей"

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал необходимость проверки ситуации, связанной с обходом импортерами повышенных пошлин.

Об этом он заявил на встрече с лидерами думских фракций, комментируя предложения "Новых людей"

"Что касается обхода повышенных пошлин для товаров из так называемых недружественных стран. Надо с этим разобраться, согласен полностью", - сказал глава государства. 

