Президент России считает, что от него нужно "аккуратно" отказываться

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сентября. /ТАСС/. Западный рынок промышленной продукции не нужно субсидировать, а отказываться от него нужно "аккуратно". На это указал президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной думе.

"Вы обратили внимание, что принимаются такие решения, которые по сути ведут к субсидированию западной промышленности, - обратился Путин. - Безусловно нужно сделать все для того, чтобы это сокращать". При этом президент отметил, что закрывать рынок тех продуктов, которые крайне нужны российской промышленности тоже нельзя.

"Очень аккуратненько надо, - предостерег российский лидер. - Но субсидировать иностранного производителя точно не нужно, потому что на Западе и так очень активно субсидируют своих производителей".