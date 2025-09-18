Глава Российского союза промышленников и предпринимателей подчеркнул, что в числе преимуществ, которыми нужно воспользоваться, это наличие в республике большого количества природных источников питьевой воды

ЦХИНВАЛ, 18 сентября. /ТАСС/. Экономика Южной Осетии, которая ранее восстанавливалась после конфликтов прошлого, выходит на этап устойчивого развития с учетом имеющихся у республики конкурентных преимуществ. Об этом заявил в студии ТАСС в рамках I международного экономического форума в Цхинвале глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

"До сих пор Южная Осетия скорее восстанавливала экономику, в том числе залечивала раны, доставшиеся от тяжелого периода, в том числе и девяностых годов, и 2008 года <...>. Начинается новый этап развития экономики. Это <...> устойчивое развитие экономики на основе использования конкурентных преимуществ, которыми располагает республика. В частности, речь идет о природно-климатических особенностях", - сказал Шохин.

Он подчеркнул, что в числе преимуществ, которыми нужно воспользоваться, это наличие в республике большого количества природных источников питьевой воды, минеральной воды, источников грязи, что можно использовать в бальнеологии и курортно-санаторном лечении. По его словам, в рамках форума были представлены несколько новых проектов, которые связаны с реализацией данных преимуществ. В их числе проекты по использованию питьевой воды, природного камня для производства плит и брусчатки, базальтовое производство, сельское хозяйство.

"Спрос на продукцию сельского хозяйства Южной Осетии в России существует и он растет. Эти все проекты, связанные с климатическими особенностями и с природными особенностями Южной Осетии, они в полной мере стали реализовываться. Но не до конца. Например, мы видим, что в гостиничный бизнес или санаторно-курортный бизнес еще требуется вложиться, чтобы конкурировать и с республиками Северного Кавказа, ну и с другими странами", - отметил собеседник агентства.

I Международный экономический форум проходит в Цхинвале с 18 по 20 сентября. Участие в нем принимают президент Южной Осетии Алан Гаглоев, президент Абхазии Бадра Гунба, представители администрации президента РФ, Российского экспортного центра, Центрального банка РФ, а также делегации российских регионов. Среди гостей мероприятия ожидаются и представители ВТБ, ПСБ, ВЭБ. РФ, а также участники бизнес-ассоциаций России и Южной Осетии. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.