Клим Галиуллин также опроверг высказывания СМИ о недостаточной подготовке пилотов в сфере малой авиации

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Отрасль малой авиации в РФ планомерно развивается, что подтверждают и подписанные на ВЭФ договоры о поставке самолетов "Байкал", заявил глава альянса "Аэрохимфлот" Клим Галиуллин.

"Мы начали с популяризации сферы, проведения конкурсов профмастерства, продолжили совершенствованием и гармонизацией законодательства и дошли до этапа технического перевооружения нашего авиапарка. На юбилейном Восточном экономическим форуме в этом году подписаны твердые контракты на поставку предприятиям альянса первых 50 самолетов ЛМС-901 "Байкал". Начнется эксплуатация этих воздушных судов на авиационных работах и плавно дойдет до перевозки пассажиров", - приводятся его слова в сообщении альянса.

В альянсе также опровергли высказывания СМИ о недостаточной подготовке пилотов в сфере малой авиации, отметив, что для получения свидетельства пилота после обучения необходимо пройти проверку теоретических знаний и летных навыков. При этом по законодательству проверка не может осуществляться лицом, участвовавшим в обучении кандидата. После обучения подготовка пилотов продолжается в производственных условиях, отмечается в сообщении.

Альянс объединяет эксплуатантов, сертифицированных Росавиацией и выполняющих транспортно-связные, лесоавиационные, авиационно-химические, санитарные и другие виды авиационных работ и часть коммерческих воздушных перевозок на легких самолетах и вертолетах.