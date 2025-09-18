В конечном счете задача состоит в том, что бы выстроить единую систему контроля в государстве, как раз с участием как высшего органа аудита, отметил руководитель аппарата Счетной палаты РФ Ильнар Мирсияпов

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Работа в рамках пилотного проекта по рейтингованию деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ была полезной, она будет продолжена в более масштабном формате. Об этом заявил на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС руководитель аппарата Счетной палаты РФ Ильнар Мирсияпов.

"Мы встречались с председателями 20 счетных палат, абсолютное большинство из них отмечали, что крайне полезная работа была проведена, и мы точно ее будем тиражировать. По результатам 2025 г. мы эту работу в более масштабном в формате проведем, в конечном счете наша задача - выстроить единую систему контроля в государстве, как раз с участием как высшего органа аудита, Счетной палаты, так и коллег из регионов", - сказал Мирсияпов. Он сообщил, что лидерами рейтинга на данном этапе стали счетные палаты Воронежской, Ульяновской областей и Алтайского края.

"Их командам огромное спасибо, просьба не оценивать это рейтингование с точки зрения победителей и проигравших, здесь мы представляем тех, кто занял первые позиции, исходя из массива данных, которые мы проанализировали, в конечном счете все те, кто по баллам чуть ниже, они тоже очень много выиграли в рамках этой работы" - сказал Мирсияпов.

Он отметил, что в жестких бюджетных условиях необходим особый контроль, в том числе за эффективностью расходов и достижением того, что планируется. "Мы понимаем, что сегодня с учетом начала нового цикла стратегического развития страны, я имею в виду национальные цели и национальные проекты, которые стартовали в 2025 г. и будут длиться до 2030 г., в рамках этих задач выделяются огромные бюджетные средства, - сказал он. - В качестве примера, только на 2025 г. это почти 6 трлн рублей. Все 6 трлн рублей большей частью из федерального бюджета передаются в том или ином виде в регионы, и сама реализация непосредственно федеральных проектов в составе национальных проектов происходит в субъектах РФ", - сказал он.

Счетная палата впервые провела рейтингование деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ. В пилотном рейтинговании приняли участие 20 региональных контрольно-счетных палат. Оценка включала в себя 37 параметров по трем ключевым направлениям. Данный проект разработан Счетной палатой РФ по инициативе Совета Федерации.