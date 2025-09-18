Это должно сработать на главную цель - реализацию планов по достижению национальных целей развития, отметил первый замглавы комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Итоги работы в рамках пилотного проекта по рейтингованию деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ будут подведены в Совете Федерации. Об этом сообщил первый замглавы комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин на пресс-конференции в ТАСС, посвященной пилотному рейтингу.

"После подведения итогов Счетной палатой <…> мы вынесем [вопрос] на пленарное заседание, и на профильном комитете будем подводить итоги, чтобы положительный опыт, который будет выявлен по результатам этого эксперимента, точки роста и пути увеличения потенциала каждого контрольного органа субъекта РФ, мы максимально распространили по всей России", - сказал Рябухин.

По его словам, это должно сработать на главную цель, которая стоит, - реализация планов по достижению национальных целей развития.

Счетная палата впервые провела рейтингование деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ. В пилотном рейтинговании приняли участие 20 региональных контрольно-счетных палат. Оценка включала в себя 37 параметров по трем ключевым направлениям. Данный проект разработан Счетной палатой РФ по инициативе Совета Федерации.