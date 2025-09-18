Президент на встрече с лидерами парламентских фракций напомнил про национальные проекты и цели национального развития

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сентября. /ТАСС/. Президент России попросил парламент при формировании федерального бюджета на следующий период учесть все национальные цели, поставленные перед страной до 2030 года. В том числе они предполагают развитие социальной сферы и повышение обороноспособности.

"Хотел бы напомнить про национальные проекты, цели национального развития. Они всеми признаются как очевидно важные, как то, к чему мы должны стремиться, как цели, которых мы должны достигать. И, конечно, при решении вопросов бюджета на следующий год я просил бы вас обратить на это внимание. Мы и целей национального развития достигаем, и национальные проекты реализуем, и обеспечиваем социальные расходы, инфраструктурное развитие, повышение обороноспособности, развитие реальных секторов экономики, связанных с оборонкой", - указал глава государства на встрече с лидерами парламентских фракций.