Вопросами жилищно-коммунальной сферы в Минстрое занимается фактически один профильный департамент, отметил независимый специалист

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Инициатива формирования отдельного ведомства по жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) рациональна, ее реализация может принести глобальные перемены - вплоть до национализации этой отрасли экономики. Такое мнение ТАСС высказал независимый эксперт в сфере ЖКХ Павел Склянчук.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций заявил, что можно было бы подумать по поводу создания отдельного ведомства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

"Сегодня вопросами ЖКХ в Минстрое занимается фактически всего лишь один профильный департамент, остальные структурные подразделения посвящены не менее глобальным с точки зрения регулирования отраслям строительства. Поэтому рациональное зерно в том, чтобы сформировать отдельное министерство или серьезно увеличить штатную численности внутри Минстроя, точно есть", - сказал Склянчук.

Он напомнил, что вопросы ЖКХ пересекаются с полномочиями регионов, муниципалитетов, с деятельностью Минэнерго, Минтруда в части назначения социальных пособий. "Создание отдельного министерства по ЖКХ должно ознаменовать более глобальные перемены - отказ от финансирования из бюджета по остаточному принципу и полной национализации этой отрасли экономики", - полагает собеседник агентства.