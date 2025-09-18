Всего регион заключил пять договоров о сотрудничестве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Пять инвестиционных соглашений о социально-экономическом сотрудничестве на сумму более 9,5 млрд рублей были подписаны губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко на Балтийском региональном инвестиционном форуме - 2025, сообщается на сайте BRIEF-25.

В числе подписанных соглашений стоит выделить контракт с ООО "Трансхолдинг". Компания обязуется возвести во Всеволожском районе производственно-складской комплекс для выпуска промышленного оборудования, предназначенного для генерации и передачи электроэнергии. Объем инвестиций составит 4,5 миллиарда рублей.

Также было достигнуто партнерство с ООО "Петрович строительные смеси". Эта организация возьмет на себя строительство нового завода по производству сухих строительных смесей полного цикла, включая цех сушки песка, во Всеволожском районе. Инвестиции в данный проект оцениваются в 1,8 миллиарда рублей.

BRIEF-25 - одно из ключевых деловых событий Ленинградской области, где обсуждаются промышленная политика, поддержка и развитие бизнеса в регионе. В ходе форума прошла пленарная дискуссия на тему "Мировые торговые войны и риски рецессии: вызовы для российской промышленности".