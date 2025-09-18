Инициатива обяжет отели в случае овербукинга оплатить проживание в соседнем средстве размещения такого же уровня либо по согласованию с туристами забронировать отель более низкой звездности с компенсацией

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на следующей неделе внесут в палату законопроект об овербукинге номеров, который обяжет отели подыскивать альтернативу. Об этом ТАСС сообщила зампред комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко ("Единая Россия").

"Мы надеемся, что примем закон об овербукинге, который обяжет именно отель заниматься и подыскивать альтернативу, если вдруг получилось так, что агрегатор или туроператор продал больше мест, чем есть на самом деле. Законопроект готов и находится на рассмотрении Минэка. Планируем внести его в Государственную думу на следующей неделе", - сказала Костенко.

Она отметила, что инициатива обяжет отели в случае овербукинга оплатить проживание в соседнем средстве размещения такого же уровня либо по согласованию с туристами забронировать отель более низкой звездности с компенсацией.