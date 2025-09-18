Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" заявил, что дни патентной системы в России сочтены, на смену ей придет работа вахтовым методом

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов рассчитывает, что закон об отмене патентной системы для мигрантов будет принят в осеннюю сессию.

Предложение отменить патентную систему он озвучил на встрече лидеров фракций Госдумы с президентом РФ Владимиром Путиным. Президент в свою очередь отметил, что считает возможным подумать об отмене патентной системы для мигрантов.

"Я рассчитываю, что уже в осеннюю сессию Госдумы соответствующий закон, а позднее и подзаконные акты будут приняты", - сказал Миронов журналистам.

По его словам, дни патентной системы в России сочтены, на смену ей придет работа вахтовым методом.