Российская сторона предложила сформировать комплексную дорожную карту сотрудничества в сфере туризма, предусматривающую координацию профильных министерств обеих стран

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) и крупнейшая туристическая корпорация Кубы Grupo de Turismo Gaviota подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие въездного и гастрономического туризма. Об этом сообщили в пресс-службе АСИ.

"Заместитель генерального директора Агентства стратегических инициатив - директор дивизиона "Городская экономика" <…> Ольга Захарова и президент крупнейшей туристической корпорации Кубы Grupo de Turismo Gaviota Карлос Мигель Латуфф Карменате <…> подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии и тем самым открыли новую страницу двустороннего взаимодействия в создании туристических продуктов, обмене опытом и продвижении совместных инициатив в сфере въездного и гастрономического туризма", - сказано в сообщении.

Так, в АСИ уточнили, что российская сторона предложила сформировать комплексную дорожную карту сотрудничества в сфере туризма, предусматривающую координацию профильных министерств обеих стран, а также пригласила кубинских партнеров к участию в ключевых событиях туристической отрасли России. В пресс-службе отметили, что кубинская делегация приняла приглашение и подтвердила участие в Форуме туристических территорий FTT 2025, который состоится в октябре в Москве.

Кроме того, представители российской стороны предложили организовать обмен туристическими делегациями и бизнес-миссиями для прямого взаимодействия регионов и компаний обеих стран. "Выражаю благодарность и уверенность в полезности взаимодействия с Агентством стратегических инициатив. Подписание соглашения говорит о поддержке и интересе со стороны России в продвижении и развитии туризма на Кубе, что является важным шагом в сфере развития туризма и российско-кубинских отношений", - приводятся в сообщении слова президента Grupo de Turismo Gaviota Карлоса Мигеля Латуфф Карменатэ.